Paberõhukese kõlari võib nagu tapeedi seinale kleepida ja see teeb ka tümpsu

Massachusettsi tehnoloogiainstituudi (MIT) teadlased said valmis uutmoodi kõlari, mis ei pea vabalt võnkuma ja mille paksus on sarnane paberile. Selle saab kasvõi seinale kleepida ja seade suudab õhu piisavalt hästi võnkuma panna, et töötada nagu üks tavaline kõlar.