Facebooki emafirma kulutab miljardeid tehnoloogiale, mida keegi praegu ei taha

Tehnoloogiahiiud on viimastel aastatel aina enam keskendunud metaversumite ülesehitamisele. Tegemist on virtuaalsete keskkondadega, mis peaksid VR-seadmete abil pakkuma inimestele kõike vajaminevat: sõpradega suhtlemist, koosolekute läbiviimist, poodlemist ja muud. Üheks kõnealuse ilmingu prominentsemaks eestvedajaks on Meta, kes on selle arendamisele kulutanud röögatuid summasid. Seni on kasutegur olnud aga olematu.