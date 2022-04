Tere tulemast vabasse maailma, Põhja-Korea noored! Juurõigustega telefoniga pääseb diktatuuririigi tsensuurist

Telefonidele juurkasutaja õiguste saamisest rääkisid Lumenile lähemalt kaks Põhja-Korea põgenikku, kes olid niimoodi vabastanud kaks telefonimudelit. Põhja-Koreas on ametlikult lubatud ühe tootja Pyongyang Touchi nutitelefonid, juurõigused olid antud mudelitele Pyongyang 2423 ja Pyongyang 2413.

Nimetatud kaks telefoni on praegu aktiivselt kasutuses, kuid pole kõige uuemad.

Pyongyang 2423 on võimeline isegi Microsofti kontoriprogrammi Word dokumente ja Exceli tabeleid redigeerima. Pyongyang 2413 on selle vanem mudel iidse Android 4 operatsioonisüsteemiga.

Ruutimine on Androidi entusiastide seas laialt levinud tegevus, millega saab mööda hiilida tootja piirangutest ning kasutada enda jaoks sobivaid lahendusi. See annab täielikud õigused telefoni riistvara ja operatsioonisüsteemi üle.

Põhja-Koreas kasutatavad telefonid on rangelt tsenseeritud, kuhu ei saa midagi ise installida peale heakskiidetud äppide. Isegi telefonidesse laetavad failid peavad olema «lubatud» ehk valitsuse poolt signeeritud vastava digiallkirjaga, et neid saaks kasutada.

Milline näeb Põhja-Korea telefon välja, saab näha sellest videost (ingliskeelseks tõlkeks tasub sisse lülitada automaatsed subtiitrid):

Kaamera ja tarkvara on nendel Androidiga telefonidel võrreldes praeguste tippmudelitega mitu põlvkonda maas, kuid see on ainus võimalus diktatuuririigis moodsamat tehnikat kasutada, eriti noortel. Vaatamata karmidele piirangutele on inimestele siiski lekkinud juhiseid, mismoodi valitsuse tsensuurist mööda hiilida ja kuidas vaadata vaba maailma uudiseid.

Lumeni andmetel, nagu nende esindaja ütles väljaandele Wired, on Põhja-Korea inimestel endiselt soov info järele, mis pole valitsuse kontrolli all ja selleni pääsemiseks käib valitsusega kassi-hiire mäng. Paraku on oma olemuselt vaba Androidi operatsioonisüsteem ja internet sellised tehnoloogiad, millele on riikidel piiranguid üsna raske kehtestada.

Lahtimuugitud telefonidega pidi Põhja-Koreas alla laetama lahedaid mobiilimänge, vaadatama Lõuna-Korea uudistekanaleid ning välismaa filme.

Pyongyang Touchi telefonide valitsuse näpunäidete järgi kohendatud Androidi operatsioonisüsteemi on veel sisse ehitatud funktsioon, mis teeb seadmest juhuslike ajavahemike järel ekraanipilte, et inimesed tunnetaksid pidevat kontrolli. Nende ekraanipiltide faile hoitavat telefoni ligipääsmatus osas. Kui on aga soov neid pilte muuta ja neile ligi pääseda, siis juurkasutaja õigustega on võimalik seda teha. Nii saab varjata ka vahepeal «keelatud» sisu vaatamist.