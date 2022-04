Suunamudijate lendav kaaslane: Snapchat tuli välja väikese kaameradrooniga, mis tiirleb sinu ümber

Varem on Snapchat samuti riistvaraga õnne proovinud, kuid suurt edu pole tulnud. Nende 2016. aastal välja tulnud filmivad ja pildistavad prillid Spectacles pidid küll ennustama uue sotsiaalmeedia-ajastu algust, kuid prille ei ostetud palju. Nende tootmine küll kestab, kuid kaameraprille kasutatakse suurema kärata ning see on pigem nišitoode.