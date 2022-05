Teaduse lühiuudised

Hiina droonitootja peatas müügi Ukrainas ja Venemaal

Ukraina asepeaminister säutsus märtsi keskel, et Venemaa kasutab Hiina droonitootja DJI droone sõjategevuses sihtmärkide leidmisel ja sihtimisel. Nüüd otsustas DJI ühena esimestest Hiina tehnoloogiafirmadest peatada oma toodete müügi nii Venemaal kui ka Ukrainas, et lennumasinaid ei kasutataks sõjaks. DJI on pidanud varem selgitama, et nad pole Venemaale luureinfot edastanud. Hiina firma on USAs sanktsioonide all võimalike sidemete tõttu Hiina luurega. DJI tegi ka pikema avalduse oma droonide kasutamise keelamise tõttu sõjalisel otstarbel, kus muu hulgas öeldakse: «Meie tooted on loodud selleks, et parandada inimeste elu ja tuua maailmale kasu. Mõistame täielikult hukka meie toodete kasutamise igasuguse kahju tekitamiseks. DJI on alati valmistanud oma tooteid ainult tsiviilkasutuseks ja need pole mõeldud militaarkasutuseks.» PM