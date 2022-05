Tagasi tulevikku: ajaloost inspireeritud Porsche 911 Sport Classic on võimsaim manuaalkäigukastiga 911

«Heritage Design mudelid esindavad seda osa Porsche loomingust, mis on kõige rohkem emotsioonidest kantud,» ütleb Porsche vastava valdkonna asepresident Alexander Fabig. «See ainulaadne lähenemine tähendab, tõlgendame ikoonilisi 911 mudeleid 1950ndatest kuni 1980ndateni, taaselustame nendele aastakümnetele iseloomulikku disaini.» Porsche toob mitme aasta jooksul turule neli sellist mudelit, nende kõigi tootmisarv on piiratud. Neist esimest esitleti 2020. aastal: 911 Targa 4S Heritage Design Edition 1950. ja 1960. aastate disainielementidega.

Nagu ka 2009. aastal turule toodud 911 Sport Classicu puhul, said disainerid uuele mudelile eksklusiivse värviviimistluse valimisel inspiratsiooni varase Porsche 356 Fashion Grey nime kandvast kerevärvist. «Uus 911 Sport Classic on esimene sõiduk, millel on Sport Grey Metallic värvitoon,» ütleb Michael Mauer, Style Porsche asepresident. «Hall pole kunagi igav, see on sageli seisukohavõtt ja alati lahe.» Alternatiivina eksklusiivsele Sport Grey Metallic viimistlusele on uus 911 Sport Classic saadaval ka musta, ahhaathalli ja sinisena.