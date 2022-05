iPhone 14 võib saada sateliitside

Apple pole uue iPhone 14 kohta veel silpigi lekitanud, rääkimata selle väljalaskmise kuupäevast. Kuna Apple esitleb uusi iPhone´e tavaliselt igal aastal samal ajal, on üsna kindel, et järgmise mudeli esitlus tuleb 2022. aasta septembris. Üht-teist on teada võimalike komponentide kohta, mida Apple võib teistes seadmetes kasutada ning sealt tulevadki vihjed, et üks uus omadus telefonil võib olla ühendus satelliitidega.