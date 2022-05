Venemaa saatis orbiidile ülisalajase luuresatelliidi, mis peaks hakkama Ukrainat jälgima

Kui seni on Venemaa "silmad" kosmoses olnud üsna hägusad, siis uus luuresatelliit ilmselt parandab seda olukorda. Samas on Vene uue kanderaketiga väljasaadetud laadungi sisu suure saladuskatte all ja Vene Föderatsiooni kaitseministeerium on selle kohta vaid öelnud: «Vene Föderatsiooni riiklikult katsekosmodroomilt (Plesetski kosmodroomilt) Arhangelski oblastis saadeti kosmosejõudude lahingumeeskonna poolt edukalt välja Angara-1.2 kergklassi kanderakett. Kosmoselaev töötab Venemaa kaitseministeeriumi huvides.»