VIDEO ⟩ Ilma juhita auto sõitis välja maailmarekordi

«Daamid ja härrad, käivitage oma tarkvara!» Need sõnad olevat kõlanud Milano Politecnico ja Alabama ülikooli ühisprojekti PoliMOVE võidusõidumeeskonnas enne rekordsõidu starti. Tegemist on isejuhtiva võidusõiduautoga, mis töötab üksnes algoritmide alusel. Et maismaa kiirusrekord ametlikult ära loetaks, on vaja piiratud ajavahemikus teha kaks sõitu samal sirgel, üks ühes, teine teises suunas. Rekordiks loetakse kahe sõidu keskmine.

Maailma kiireim robotauto Dallara AV-21 on varustatud LiDARi, kaamerate, andurite, nVIDIA Quadro RTX 8000 graafikaprotsessori ja isejuhtiva niinimetatud ajuga. Jõuallikas on neljasilindriline turbokompressoriga mootor, mis kinnitamata andmetel arendab veidi enam kui 580 hj.

«Meie auto töötab üksnes algoritmidel,» ütles Politecnico di Milano meeskonna juht Sergio Savaresi. «Täpsus on ülimalt tähtis ja iga väike ennustusviga oleks võinud anda täiesti teistsuguse tulemuse. See testisõit oli põnev ja oleme maailmarekordist vaimustuses, kuid oleme ka põnevil, et need andmed tehakse kõigile kättesaadavaks ning kogu autovaldkond saab meie tööst ja õpitust kasu.» Robotautode võidusõidusarja Indy Autonomous Challenge IAC esmane eesmärk on arendada tehnoloogiaid, mis kiirendaks isejuhtivate sõidukite loomist ja täiustatud juhiabisüsteemide (ADAS) kasutuselevõttu.