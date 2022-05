Teaduse lühiuudised

Ruumide kütteks saab kasutada soolapatareid

Hollandi Eindhoveni tehnikaülikoolis on teadlased valmis saanud nn soolapatarei. Lisaks sobivate soolakristallide valimisele on uurimisrühm tegelenud ka patarei jaoks vajalike komponentide mahutamisega piisavalt väiksesse seadmesse, et seda saaks kasutada ka kodumajapidamises. Valminud energiaseadeldis on ehitatud ratastel kärule, mida jaksab lükata üks inimene. See koosneb tsirkulatsioonisüsteemist, soojusvahetist, ventilaatorist, aurustaja/kondensaatorist ja soolaosakestega boilerist. Patarei annab 7 kWh energiat ning sellega saaks tüüpilise neljaliikmelise pere elamise soojaks kütta kaheks päevaks. Uue energiaallika vastu on juba huvi tundnud Prantsusmaa, Belgia, Poola ja Šveits. PM