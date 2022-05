Eesti luuredroon sai lahinguristsed, kuid pomme veel ei vea

Tallinna külje all Viimsis asub luuredroonide tehas. Kõlab põnevalt, kuid tegelikult on lagendikul majade vahel üks üsna tavaline paneelidest ärimaja. Droonitehas tegutseb seal juba kümme aastat ja selle aja jooksul on lennuvahendid arenenud tasemele, mille kohta sõdivad riigid on öelnud «ületas ootusi».