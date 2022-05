Europarlament: EL on tehnoloogia võidujooksus maha jäämas

Euroopa Parlament leiab, et tehisintellekti vastutustundlikuks kasutamiseks on vaja ülemaailmselt kokku lepitud ühiseid standardeid, kuna uute tehnoloogiatega kaasnevad olulised eetilised ja õiguslikud küsimused. Need puudutavad näiteks autonoomseid surmavaid relvasüsteeme, mille väljatöötamise, tootmise ja kasutamise keelustamist on parlament korduvalt nõudnud.