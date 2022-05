GALERII ⟩ Eesti Land Roveri klubi hooaja avaüritusel liiva lendas

Eesti Land Roveri klubi alustas hooaega Mustjõe maastikurajal. Land Rover asutati 74 aastat tagasi ja Eesti klubi loodi 24 aasta eest margi 50. sünnipäeval. Eestis registreeritud esimest Land Roveri sõidukit enam Eesti registris pole, kuid sõiduk on elu ja tervise juures ja jätkab teekonda poolakate omanduses.

Eesti klubi suur eesmärk on 1956. aasta Land Roveri tuletõrjeauto taastamine, et sellest saaks mustas numbris väärikas vanasõiduk. Kõik, kes tunnevad, et tahaksid ka omalt poolt panustada, leiavad klubi sotsiaalmeedia vahendusel võimaluse, kuidas seda teha.