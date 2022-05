4 põhjust, miks autotootjad aina sagedamini tehnoloogiafirmadega käed löövad

Veelgi nutikamad süsteemid

Koostöö tehnoloogiafirmadega toob uutesse sõidukitesse ka lahendusi, mis on seni olnud omased peamiselt nutitelefonidele. Näiteks saab pilveteenuste abil teha videokõnesid või pakkuda tagaistmel sõitvatele reisijatele striimingu- ja videoteenuseid. Seejuures saavad autotootjad najatuda pilveteenuste pakutud funktsionaalsusele, et kõiki pakutavaid süsteeme veelgi paremini konkreetse juhi vajadustega kohandada.

Tarkvarauuendused muutuvad oluliselt kiiremaks

Näiteks Amazon Web Services (AWS) kasuks otsustades saavad autotootjad ligipääsu sadadele erinevatele teenustele, mille abil oma klientidele kõige paremini sobivaid lahendusi luua. Seeläbi võivad kliendid kindlad olla, et pilvepõhistele lahendustele loodud tarkvarasüsteemid saavad oluliselt kiiremini uuendusi ja turvaparandusi ning süsteemi töökindlus on igal ajahetkel tagatud.

Uued teenused. Kiiremalt.

Selleks, et uued lahendused kiiremini klientideni tuua, arendavad ettevõtted koos pilvepõhist Virtual Engineering Workbench arenduskeskkonda, mis automatiseerib osa tarkvaraarendusest ja masinõppe koolitusprotsessidest. See tähendab, et edaspidi saab turu vajadustele kiiremini reageerida ning uued lahendused peaks sõidukitesse jõudma oluliselt väledamalt.

Amazon ei ole vaid koht, kus hoida oma servereid. AWS pakub oma klientidele sadu tööriistu ja lisateenuseid, autotööstuse kontekstis tähendab see, et tootjad ei pea investeerima serverite ostu ja ülalpidamisse, vaid saavad oma klientidele pakutavaid teenuseid üles ehitada, kasutades hallatud pilveteenuseid.

Häälkäsklused ja meelelahutuse tippklass

Koostöö Amazoniga loob võimaluse tuua sõidukitesse ka Amazoni loodud nutiassistent Alexa. Mitmed autotootjad on juba aastaid sõidukites häälkäsklusi pakkunud, kuid tihti on need olnud mõnevõrra konarlikud või piiratud funktsionaalsusega. Kuna ülemaailmse haardega suurfirmad on saanud oma assistentide arendamisesse investeerida sadu miljoneid eurosid, siis tänu nende integreerimisele saab pakkuda autojuhtidele oluliselt laiemat funktsionaalsust kui varem.