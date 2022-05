Hyundai i30 N saab eritiraaži. Aga kõik eksklusiivsed N-id Euroopasse üldse ei jõuagi

Eritiraaži tootmisega tehti algust aprilli viimasel nädalal ja tootmisarv on kõigest 800 autot. Mandri-eurooplasi kindlasti ei rõõmusta fakt, et 800st autost 75 on mõeldud üksnes Ühendkuningriigi turule ja 180 autot Austraalia turule.

i30 N Drive-N Limited Editioni jaoks täiustas Hyundai praegust i30 N-i. Arvesse võeti ostjate ja meedia tagasisidet, aga inspiratsiooni koguti eelkõige N-tusiastidelt – Hyundai N fännide kogukonnalt. Nemad on jõudnud ka ise oma sõidukeid tuunida. Eksklusiivne tiraaž on saadaval kahes kerevärvis – Phantom Black Pearl ja uue värvitoonina Serenity White Pearl.

Kähkusõiduk on varustatud 2.0 T-GDi mootoriga, mis arendab 280 hj ja pöördemoment on 392 Nm, jõuallikas on paaris Hyundai enda väljatöötatud kaheksakäigulise topeltsiduriga käigukastiga. Juhi käsutuses on kolm «enni»: Power Shift, N, Grin Shift ja N Track Sense Shift. N Grin Shift (NGS) nuppu kasutades saab auto 20 sekundi jooksul 10 hj lisavõimsust.

Hyundai i30 N saab eritiraaži. Foto Newspress Foto: Tootja foto

Uus, eksklusiivne disain

Välis- ja sisekujundus on põhilises üle võetud olemasolevast i30 N-st. Välimuses eristuvad 19-tollised valuveljed tumeda mattpronks viimistlusega. Igal autol on nähtaval kohal seerianumber, mis tähistab mitmenda autoga 800 väljalaskest on tegemist. Punaste tikandtitega Alcantara-viimistlus katab rooli, käiguvalitsat, käetuge ja käsipidurit. Interjööri kaunistavad detailid on punast värvi. See puudutab esi- ja tagaistme turvavöösid, roolil olevaid N-nuppe, uue mustriga N Light Seats istmeid.

Euroopasse jõuab 545 eritiraaži sõidukit, hind pole veel lõplikult teada.