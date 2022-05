Uutmoodi hääletu ja propelleriteta droon hõljub õhus nagu «lendav taldrik»

Praktiliselt hääletu drooni vastu on huvi tundnud militaarasutused, sest see avab näiteks luurele täiesti uued võimalused. Kuid ka tsiviilkasutuses oleks lennumasinatel propelleritest vabanemine suureks plussiks.

Edasiviivaks jõuks Undefined Technologiesi droonil «Silent Ventus» on ioontõukur, mis töötab elektriliselt. Ioonmootorite eeliseks on see, et lisaks liikuvate osade puudumisele ei tekita see töötades ka mingit kuumust, nagu teevad reaktiivmootorid ning on muidugi peaaegu hääletu võrreldes ükskõik missuguste teiste tõstejõu allikatega.