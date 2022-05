2000ndate alguses ilmunud teoste keskmes olnud nimitegelane on üks tuntumaid mängukaraktereid mitte ainult Soomes vaid üle kogu maailma. Üheks tema tunnusmärgiks on äärmiselt meeldejääv ja tabav nimi – Max Payne. Kui aga sobrada pisut minevikus, selgub tõsiasi, et nii tegelane kui mänguseeria oleksid peaaegu hoopis teistsugused tiitlid saanud.