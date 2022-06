Vaata, milliseid kauglasketorusid kavatsevad ameeriklased Ukrainasse saata

Mobiilsete sihtmärkidega on veidi keerulisem, sest need võivad muuta oma asukohta. Selleks tuleb nad kõigepealt leida ehk avastada ja asukohastada, siis vajaduse korral jälitada, paigale seisma panna seni, kuni otsustatakse rünnata ja rakett sihtmärgini kohale lendab (sõjaväelastele tuntud F2T2E2A find-fix-track-target-engage-exploit-assess tegevustsükkel ja Vene doktriinides on sama tegevustsükkel kirjeldatud kui «увидел-поразил»).

Lugeja mõistab, et selliseid mobiilseid sihtmärke maa-alasid kammides mööda maad ei leia ja sellisel viisil võibki neid otsima jääda. Selleks saab kasutada näiteks kas EW-vahendeid avastamiseks ning kosmose vaatlusvahendeid või õhuluure vahendeid asukohastamiseks. Niisuguseks vastase õhutõrje laskeulatuses olevaks õhuluurevahendiks sobivad vargtehnoloogial (stealth) põhinevad mehitamata õhusõidukid või ka lennukid, nt F-35. Selline luureandmete kogumise plaan tuleb nüüd samakõlastada nii õhuväe kui kaudtuleohvitseridel.

Sihtmärgi paigal hoidmine on dilemma nii vastasele kui ka omadele. Ühelt poolt ei saa vastane kogu aeg «hüpata» ühelt positsioonilt teisele, sest vastasel juhul ei saa relva(toetuse)süsteemid täita oma lahingulist funktsiooni nii, et sellest oleks ka kasu vastasele.

Näiteks kõikvõimalikud radarid ja EW-vahendid peavad üsna pikaajaliselt paigal seistes monitoorima spektrit. Eri- või väikeüksuste kergem kohalik «sidumislahing» ei ole samuti välistatud sihtmärgi paigal hoidmiseks.

RÜNDA

HIMARS relvasüsteemi kasutatakse brigaadi-diviisi-korpuse tasandi käsuahelas ning käsu lasta sellisest relvast tõenäoliselt Eesti kaitseväes annab ainult KVJ. Muidugi jääb KVJ-l alati võimalus delegeerida seda käsuõigust mõnele teisele struktuuriüksuse või väekoondise ülemale.

Kuid tähtis on, et KVJ-l on olemas otseühendus nii luuresensori analüüsitud teabega kui ka laskva üksusega, sest tõenäoliselt on tulekäsu otsustamine ja andmine väga ajakriitiline ning peab toimuma minutitega, sh võttes arvesse ka relvasüsteemi laskevalmis seadmist kui ka raketi lennuaega, mis võib ulatuda kuni 30 minutini 499 km kaugusele lastes.

Oluline on märkida, et HIMARS relvasüsteem on transporditav transpordilennukiga C-130, mis võimaldab viljeleda operatsioonitasandil suurtükiväelastele tuntud shoot-and-scoot taktikat. Mullu sügisel esitleti HIMARS-i sellisel viisil Lätis.

Major Steven Huckleberry on oma artiklis «Cross domain synergy: Using artillery in the fight for sea Control, Fires jul-aug 2017,» leidnud, et HIMARS süsteeme võib kasutada ka meredomeenis laevatõrjevahendina.

HINDA

Ründamise järel tehakse sihtmärgi lahingukahjustuste hinnang (battle damage assessment). Seda saab teha nii nagu avastamise protseduuri korral: kas kosmosest või õhuluurega või ka maapealse luurega.

Võidakse otsustada, kas sihtmärki on vaja uuesti rünnata, kui lasti mööda või mõju sihtmärgile ei olnud piisav, et seda rivist välja viia või kahjustada selliselt, mis võimaldab selle rivist väljas oleku aega soodsalt enda huvides ära kasutada. Uuesti ründama ei pea aga alati sama relvasüsteemiga ning sellepärast on oluline luua nii-öelda «kihilisus» kineetiliseks mõjutamiseks, milleks sobiks näiteks UCAV. Kogu protseduur võib olla ka täiesti vastupidine, enne UCAV-i ja siis HIMARS-i tulelöök.

Süüria konflikti ja tiibrakettide Tomahawk rünnaku näitel võib ühe lennuvälja kahjustamiseks kuluda päris palju rakette, mis viitab sellele, et relvalaos peab olema päris mitu lahingukomplekti rakette, et relvasüsteem oleks tasuv ja mitte ainult «ühelasuline» heidutusvahend.

Tuleb tunnustada praeguste kindralite otsust toetada seda võimearendust, millega luuakse vastasele juurde dilemmasid: mitmikraketiheitjad tegelevad vastase mõjude ennetamisega, peletades vastase A2AD võimeid meie piiridest kaugemale. Sellega võidame aega ja vähendame vastase võimalusi otseseks mõjuks taktikalistele üksustele lahinguruumis, kulutades tema aega, ning keskmaa-õhutõrjevahendid tegelevad vastase mõjude tagajärgedega.

Iga elukutseline sõjaväelane teab, et vastase lennuvägi on palju haavatavam siis, kui see asub lennuväljal, sh ka vastaspoole ohvitserid. Kui õhusõidukid on juba õhku tõusnud, on neid palju keerulisem tabada.

Loodan, et järgmise riigikaitse arengukava eel hakatakse arutama ning teadustöid tegema, kus on Eesti kaitseväe maaväes kaugmaa-mitmikraketiheitjad ja tankipataljon ning õhuväes keskmaa-õhutõrjevahendid ja keskmaa-ründe-vaatlusdroonid ning kuidas see kõik ühise mõjuga lahinguruumi samakõlastatult seatakse.