Tooriumireaktoriga tuumalaev hakkab ohutult energiakriisi leevendama

Ulsteinis esialgu kontseptsioonina valmis saanud 3R tüüpi (Replenishment, Research and Rescue ehk tugiteenused, uuringud ja päästmine) 149 meetri pikkune päästelaev kannab Norra äikesejumala järgi nime Thor ning jõuallikaks on sellele planeeritud tooriumi kasutav sulasoolareaktor, mis toodab suurel hulgal puhast ja ohutut elektrit. Tuumareaktori paigaldamine laevale polegi mõeldud mitte niivõrd kulgemiseks, kui mobiilse elektrijaamana energia pakkumiseks nii kaldale kui elektrilistele laevadele. Ulsteini kontseptsioon annab merelaevandusele võimaluse jõuda nullemissioonini ehk saastevaba transpordini.

Sulasoolareaktorites arvatakse olevat võimalik osaliselt taaskasutada isegi juba tarvitatud uraanijaamade tuumakütust ning toorainet tooriumi leidub Norras ja mujal maailmas küllalt, et katta kasvõi kogu inimkonna energiavajadus aastasadadeks.

Elektrilist kruiisilaeva Sif tangitakse akupangaga väikesest mobiilsest tankimispaadist, mis toob energiat tooriumireaktoriga tankimislaevalt. Foto: Ulstein

Pääste- ja laadimislaeva Thor kasutamise näitena tegid Ulsteini insenerid valmis teisegi mudeli – 100 meetri pikkuse nullheitega ekspeditsiooni-kruiisilaeva Sif. See jääklassile 1C vastav laev töötab järgmise põlvkonna akudega, kasutades merel olles laadimiseks Thor´i toodetud elektrit.

Ujuv tankla, mida saavad kasutada elektrilised kruiisilaevad

«Thor on sisuliselt ujuv mitmeotstarbeline elektrijaam, mis toob uue akutoitel reisilaevade revolutsiooni,» ennustab Ulsteini tegevjuht Cathrine Kristiseter Marti. «Ekspeditsiooni-tüüpi kruiisilaevad tegutsevad aina kaugemates ja keskkonnatundlikumates piirkondades, samal ajal peab aga säilitama loodust sellisena, nagu see on ja kõik peavad vähendama merereiside keskkonnamõju. Thor aitab kohapeal energiavarusid täiendada, pakkudes samal ajal ka tehnoloogiat, mis lihtsustab päästeoperatsioone ja teeb mereuuringuid.»

Ulsteini kontseptsioonlaevad Sif ja Thor reidil - tuumajaamaga laev pakub akudega elektrilisele kruiisilaevale laadimiseks energiat ilma sadamas peatumata. Foto: Ulstein

Thor´il on veel olemas helikopteriplats, tulekustutusvarustus, päästepoomid, päästepaadid, autonoomsed veesõidukid ja mehitamata õhusõidukid, hulk kraanasid, laboreid ja loengusaale.

Ekspeditsiooni-ristluslaev Sif mahutab kuni 80 reisijat ja 80 meeskonnaliiget, pakkudes saastevabasid ekspeditsioonireise kaugematesse piirkondadesse, sealhulgas Arktika ja Antarktika vetesse.

Tooriumireaktorit pole vaja aastaid tankida

Tuumaenergial töötavad laevad on tuntud juba möödunud sajandist ja need on tavaliselt kasutuses kaugel põhjas või tuumaallveelaevadel. Tooriumireaktorit on aga katsetatud vaid eksperimentaalsetes reaktorites ja Hiinas on esimene valmis saanud ka võimalikuks äriliseks energiatootmiseks. Samas on see tehnoloogia pea sama vana, kui uraani kasutavates tuumareaktorites, kuid jäi vahepeal unustusse.

Tooraineks on radioaktiivse uraani asemel toorium, mis on küll ka nõrgalt radioaktiivne, kuid üsna ohutu. Seda leidub kordades rohkem, kui uraani ning eriti rikkalikud tooriumivarud on just Norras. Tooriumi leidub ka Eestis.

Sulasoolareaktoreid peetakse uraanireaktoritest oluliselt ohutumateks, need töötavad tooriumi lahustamisel vedelas olekus soolas. Ahelreaktsioon soojendab soola, tekitades turbiini käivitamiseks ja elektri tootmiseks vajalikku auru. Ulsteinis kavatsetaksegi sellist reaktorit laeval kasutada, sest isegi avarii korral ei kujuta reaktor keskkonnale erilist ohtu. Kui tuumareaktoris võib avariiga tekkida ülekuumenemine, siis sulasoolareaktori sisu muutub lihtsalt tahkeks ja midagi ei leki.

Samuti pole vaja sulasoolareaktorit pidevalt tankida, ühest kütusekogusest piisab aastateks.