Apple, Google ja Microsoft tahavad selle aasta jooksul salasõnad ära kaotada

Salasõnu peetakse ebaturvaliseks, kuna kasutatakse liiga lihtsalt äraarvatavaid sõnu või satuvad need leketega häkkerite kätte. Samuti on inimestel kombeks üht ja sama salasõna taaskasutada erinevates kohtades. Häkkeril tuleb saada see kätte vaid ühest kohast ning avanevad uksed ka paljude teiste kontode juurde.