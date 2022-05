ROHELINE KONTSERTTUUR ⟩ Coldplay lendab maailmatuurile ainult tänu taastuvkütustele

Coldplay teeb koostööd Nestega, et vähendada turnee „Music Of The Spheres World Tour“ CO2 heitkoguseid poole võrra võrreldes eelmise maailmaturneega. Neste varustab Coldplayd SAF-lennukütusega, millega vähendatakse lennureiside heitkoguseid. Maapealseks ringreisitranspordiks ja kontserdilavade elektriga varustamise heitkoguste vähendamiseks kasutatakse taastuvdiislit.

2019 teatas Coldplay, et paneb oma turneed pausile, kuni neid on võimalik jätkata keskkonda säästvamal viisil. Sellest ajast on Coldplay otsinud väiksema heitega kütusealternatiive lennukiga lendamiseks, aga samuti ka elektrigeneraatoritele ja maanteesõidukitele. Jätkusuutlik lennukikütus ja taastuvdiisel tundusid nende jaoks parima valikuna.

22 loodust säästvat kontserti Euroopas

Neste, kes on maailmas juhtival kohal säästva lennukütuse ja taastuvdiislikütuse tootja ja tarnija, suudab tarnida popbändile maailmaturneeks vajalikus koguses taastuvkütuseid, et vähendada Põhja-Ameerika ja Euroopa kontsertide korraldamise heitkoguseid.

Neste aitab Coldplayl vähendada ringreiside süsinikdioksiidi heitkoguseid Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ abil, mille puhul lendude süsinikuheide on kuni 80% väiksem võrreldes tavalise lennukikütusega. Coldplay kasutab Neste MY Renewable Diesel™ taastuvdiislit ka veokites, mis veavad bändi tehnikat ühest kontserdipaigast teise.

Neste taastuvdiislit kasutatakse ka elektrigeneraatorites, et toota kontserdite tarbeks taastuvat, vähese heitega elektrienergiat. Coldplay kasutab Neste taastuvdiislit kokku seitsmel kontserdil USA-s ja 22 kontserdil Euroopas. Hinnanguliselt suudab Coldplay Neste toodetud taastuvdiislit ja SAF-i tarbides oma reisitranspordi süsinikujalajälge Põhja-Ameerikas ja Euroopas tuuritades vähendada umbes 50%.

«Tõstsime jätkusuutlikkuse selle ringreisi keskmesse, sest see lihtsalt tundub olevat ainus võimalus,» ütles Coldplay laulja Chris Martin.

Järgmise aasta lõpuks suurendab Neste tootmismahtu veelgi