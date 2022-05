ROHETENNIS ⟩ Tootja annab 100 elektriautot Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel tennisistele sõita

Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistlusete korraldajad ja autotootja Renault leppisid kokku, et järgmised viis aastat on Renault maailma ühe väljapaistvama spordisündmuse võtmetähtsusega partner. Renault’l ja Pariisi suurel slämmil on samad juured, mõlemad on Prantsusmaal sündinud. Partnerlus Renault’ ja Prantsuse Tenniseliidu (FFT) vahel tugineb mõlema brändi arusaamadel, et oluline on säästev liikuvus ja sotsiaalne vastutus.