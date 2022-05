VÄIKE TEST ⟩ Kuidas akupangaga sülearvutit laadida?

Kõigepealt muidugi tuleb kontrollida, kas sülearvuti üldse toetab USB-C pesa kaudu laadimist. Uuematel on see võimalus olemas. Kui toetab, siis on tavaliselt selle USB-C pordi kõrval välgunoole ikoon ja muidugi on ka kaasasoleva laadija pistik USB-C pesasse sobiv.