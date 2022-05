Teaduse lühiuudised

Siemens esitles oma esimest vesinikurongi

Saksa tööstushiiglane ­Siemens esitles neljapäeval oma esimest vesinikurongi, mis arendati välja koos raudteeoperaatoriga Deuts­che Bahn. Rong on plaanis ­kasutusele võtta 2024. aastal. Vesinikkütuse­elemendis toodetud elektril töötav vedur peaks piirkondlikus rongliikluses välja vahetama diislikütusel töötavad rongid ja sealsed süsihappegaasi heitkogused nulli viima. Vesinikkütusega rongid on osa Saksamaa valitsuse plaanist elektrifitseerida 2030. aastaks 75 protsenti raudteevõrgust. Vesinikumudeliga üritab Siemens järele jõuda Prantsusmaa konkurendile Alstomile, kellel sellised rongid juba turul on. Kaks Saksa liidumaad on Alstomilt tellinud 41 rongi ning katsetusi on tehtud mitmes riigis, sealhulgas Austrias, Poolas ja Prantsusmaal. AFP/PM