Laevade pommitamine steroididel - tavalise kukkuva pommi saab odavalt ümber teha täpseks laevatapjaks

USA õhujõudude uurimislaboris välja töötatud «vöö» teeb õhust heidetud pommid navigeerivaks, nii et need saavad GPS-i abiga täpselt sihtmärgini jõuda. See on isegi niisama tõhus, kui allveelaevalt lastud torpeedo, kuid maksab tühise osa kalli torpeedo hinnast. Esimesed katsed tehti 28. aprillil, kui hävitaja F-15E uputas õppustel Mehhiko lahes täissuuruses aluse, kasutades pommi «Quicksink» GBU-31.