ROHETRANSPORT ⟩ Euroopa enimmüüdud kaubik saab täiselektrilise järglase

Ford E-Transit Custom on üksnes elektrijõul liikuv kaubik, mis konkurentsi lisandudes lihtsustab Euroopa ettevõtetel elektrifitseeritud sõidukite kasutusele võttu. Märtsis alustas Ford täiselektrilise E-Transiti toomist. See on esimene neljast täielikult elektrilisest tarbesõidukist, mida Ford Pro 2024. aastaks esitleb.