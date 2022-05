ARVUSTUS ⟩ Kuvar neile, kes telekat ei vaata

Kui inimese harjumused muutuvad, siis loomulikult leiavad tootjad selle jaoks kohe uue toote, mis ka neile maha müüa. Samsung tegi just selleks arvutikuvari, mida saab ka kui telekat vaadata ning muidugi on seal sees Netflix, striimingukanalid, Youtube, Spotify jne. Isegi tööd saab teha ja isegi siis, kui arvutit pole käepärast. Kui aga üks asi on mõeldud mitme asja jaoks, siis ei pruugi see kõiki asju ühtmoodi hästi teha ja millegi arvelt peab ikkagi järgi andma.