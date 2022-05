TÄHTPÄEV ⟩ Ekstreemsel Nardò ringil lihvib Porsche tipptehnoloogiaid juba 10 aastat

Alates 2012. aastast on toimunud suured muutused: investeeringud taristusse ulatuvad 80 miljoni euroni, sealhulgas radadesse, töökodadesse ja ohutussüsteemidesse. Kuulus 12,6 kilomeetri pikkune ja neljakilomeetrise läbimõõduga ring renoveeriti 2019. aastal täielikult. Paigaldati uued kiireks andmeedastuseks vajalikud kiudoptilised kaablid, aga ka näiteks fooritulede süsteemid, mida läheb vaja robotautode arendustööks. Suure võimsusega laadimisjaamu rajati kogu katseväljaku ulatuses, mõeldes vajadusele tulevikus üha enam teha elektriautode arendustööd. Nardòs on oma 5G võrk, mis võimaldab testida järgmise põlvkonna sõidukite pilve- ja automatiseeritud funktsioone, milleks on ka loodud uued rajad ja taristu.

Nardò panustab ka ümbritsevasse hapra ökosüsteemiga Vahemerelisse looduskeskkonda: tehtud on maastikukaitsetöid, samuti on testikeskuses täiustatud tulekustutussüsteemi, et tagada ka ümbritsevate alade valve, sest need on periooditi kuivad ja valmis tuld võtma.