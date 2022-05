Vaata, milline masinavärk ei tõusnud 9. mail Moskva taevasse

​Tegemist on igas mõttes kindlusega: reislennukist Il-86 loodud Il-80 on illuminaatoriteta ning ilmselt on see muudetud vastupidavaks elektromagnetilistele impulssidele ja radiatsioonile.

Nüüdisaegne pooljuhttehnika on elektromagnetiliste impulsside suhtes vägagi tundlik ning müüt sellest, et Vene tehnika on tuumaplahvatuskindel – nimelt tekib tuumaplahvatuse kaasapanuna ka väga tugev elektromagnetiline impulss – seetõttu, et kasutatakse raadiolampe, on loomulikult väljamõeldis. Pooljuhte vajavad kõik ja vaid raadiolampidel nüüdsed side- ja arvutussüsteemid kaaluksid kõvasti rohkem kui lendava Kremli varjestamiseks kasutatud materjalid.