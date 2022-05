Sony värske mobiil Xperia 1 IV tahab sujuva suumiga panna kaamerast loobuma

Selleks kitsaks nurgaks, kus Sony praegu mobiilimaailmas pesitseb, on kallid kaameratelefonid ning uus tippmudel Xperia 1 IV sätibki end taas sinna sektorisse. Kunagine suurim konkurent Nokia on tõmbunud aga täpselt vastassuunda, tehes praegu üliodavaid telefonimudeleid.

Suurim uuendus uue, üle 1500-eurose Sony tippmudeli juures on teleobjektiiviga kaamera. See on optilise suurendusega ning peaks sujuvalt lainurgast kõige suurema suurenduseni liikuma. Optiline suurendus tähendab seda, et pilti suurendatakse kaameratelefoni sees piki korpust paigutatud pikas prismadega teleobjektiivis läätsesid liigutades. See annab tunduvalt parema tulemuse, kui levinud digitaalne suurendamine tehisintellektiga pildile teravust mitme kaadri info põhjal "juurde mõeldes". Lisaks on enamus senistest kaameratest fikseeritud objektiiviga ning sujuvalt fookuskaugust liigutada ei saa.

Sony võttis kasutusele suurtest kaameratest tuntud muudetava suurendusega lahenduse. Xperia 1 IV puhul saab sujuvalt suurendada objektiivi 85 mm pealt kuni 125 millimeetrise fookuskauguseni ehk lainurgast mitmekordse suurenduseni nagu mõne hea peegelkaamera universaalobjektiiviga. Seekord on suurte kaamerate tootjana tuntud Sony selle tehnoloogia mahutanud nutitelefoni sisse.

Tagakaamerate suurim uuendus on sujuv suum, mis peitub alumise kaamera sees. Foto: Sony

Looduspiltnikuks siiski sellise objektiiviga kohe hakata pole mõtet, sest 125 mm objektiiviga põlluserval jalutavat põtra väga palju lähemale ei too. Sony on uut telefoni esitledes rõhutanud, et pigem on uus sujuv suum mõeldud headeks portreepiltideks ja inimeste pildistamiseks erinevates olukordades. Siis peaks 5,2-kordsest suurendusest piisama küll.

Kuid lisaks on Sonyl veel paar kaamerat muudeks elujuhtumiteks: 16 mm F2.2 objektiivi ja 12 MP sensoriga ülilainurk, 24 mm F1.7 normaalobjektiiviga ja 12 MP sensoriga kaamera koos optilise pildistabilisaatoriga ning 85-125 mm F2.3-2.8 teleobjektiiviga 12-megapikslise sensoriga kaamera samuti koos optilise pildistabiliseerimisega.

Sony hübriid- ja peegelkaameratest tuntud pildistamistehnoloogiad on samuti selles telefonis olemas. Näiteks oskab mobiilikaamera ära tunda inimese või looma silma ning selle järgi pilti teravustada jooksvalt juba enne päästikule vajutamist. Samuti jõuavad kõik sensorid salvestada kuni 120 kaadrit sekundis.

Kolm tagakaamerat - erineva vaatenurgaga, kuid kõik sama suure sensoriga ja filmivad 4K HDR kvaliteediga. Foto: Sony

Need, kes tahavad teha häid selfie´sid või filmivad ennast mõne videoblogi jaoks, saavad seda teha esiküljel oleva 12 MP kaameraga 4K HDR kvaliteedis. Ka kõigi tagakaameratega võib sama kõrge resolutsiooniga filmida.

Ekraan on sel telefonil 4K resolutsiooniga ja heledam, kui varem. 6,5-tolline kaamerasälguga 4K OLED-ekraan pakub 120 Hz värskendussagedust. Uus paneel on nüüd kuni 50% heledam, kui eelmisel mudelil.

Muu riistvara on uuel Xperia 1 IV telefonil selline:

Snapdragon 8 Gen 1 kiibistik

Operatiivmälu 12 GB

Välkmälu 256 GB või 512 GB

Aku 5000 mAh koos kiirlaadimise, juhtmevaba laadimise ja pöördlaadimisega

Aku osas on toimunud suur edasiminek 4500 mAh pealt 5000-le. 50% sellest saab kiirlaadimisega täis 30 minutiga.

Profile annab Sony kaameratarkvara ohtralt võimalusi. Foto: Sony

Kuna Sony on teada-tuntud audioseadmete tootja ning nende telefonid peavad olema samas ka tipptasemel Walkmanid ehk kaasaskantavad muusikapleierid, siis uues mobiilis on samuti audiovõimalused head.

Säilinud on paljudest tipptelefonidest ammu kadunud 3,5 mm kõrvaklapipesa, et saaks oma ülikalleid ja kvaliteetseid kõrvaklappe telefoniga edasi kasutada, samuti on olemas head stereokõlarid eraldi madalsagedusliku boosteriga, Dolby Atmose tugi, Sony enda 360 Reality Audio ruumilise (sfäärilise) heli tugi ning muidugi Hi-Res Audio tugi, et võiks kvaliteetset heli üle Bluetoothi juhtmevabadesse klappidesse saata.

Küljel on veel sõrmejäljelugeja, korpus on vee- ja tolmukindel (IP68 standardile vastav ehk võib lausa vee alla minna) ning alles on lisamälukaardi pesa (microSD) koos kahe SIM-kaardi lisamise võimalusega.