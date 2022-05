Uus Range Rover Sport ületab tehnoloogiliselt kõik varasema mäekõrguselt

Nullist sajani 4,5 sekundiga

Uus Range Rover Sport on saadaval S, SE, HSE ja Autobiography varustustasemetel ning uue mudeli esimese tootmisaasta jooksul on võimalik otsustada ka eksklusiivse First Edition eriversiooni kasuks.

«Land Roveri luksusliku sportmaasturi kolmas põlvkond on senistest mudelitest kõige ihaldusväärsem, tehnoloogiliselt arenenum ja võimekam, kombineerides muljetavaldava silmailu ja esinduslikkuse meeletu sõidunaudinguga, kasutades seejuures ära parimat keretehnoloogiate kombinatsiooni, mida ühes Land Roveris on iial pakutud,» ütles Justė Jarušė, Jaguar Land Roveri Baltikumi juht. «Selle aasta alguses turule toodud uut Range Roverit on juba tabanud suur edu, seega pole põhjust kahelda, et sama edu saadab ka uut Range Rover Sporti.»