ROHEPÖÖRE LUKSUSES ⟩ Kõige efektiivsem Bentley läbi aegade on hübriidne

Bentley Flying Spur Hybrid on nüüd ametlikult kõige efektiivsem Bentley, mis on kunagi toodetud. See on järgmiseks sammuks teel, et kujundada Bentleyst maailma kõige jätkusuutlikum luksusliku mobiilsuse ettevõtte. Mudelit saab nüüd Euroopas juba tellida.