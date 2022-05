Sobib ka sõjajalal riigi juhile - Helsingi küberturvamessil näidati Soomes toodetud üliturvalist telefoni

Operatsioonisüsteemiks saab olla muidugi vaid Androidid, kuid need kaks Androidi töötavad üksteisest eraldi ja kui mobiiliomanik soovib oma tööasjad hoida eriti turvalises kohas era-asjadest lahus, kuhu ei saa isegi Google Play poest tavalisi mobiiliäppe installida, siis selline kaksik-identiteet ongi sel telefonil olemas.

Bittiumi messiboksis olid uued telefonid väljas, kuid käed-küljes testiks tuleb mobiili sisse vaadata, sest välimuselt on uus telefon täiesti identne vanaga. Paraku on turvatelefonidel operatsioonisüsteem signeeritud kindla mobiili külge juba tehases, nii et keegi oma vana seadet lihtsalt uue tarkvara peale uuendada ei saa. Üliturvalistel telefonidel tulebki selleks puhuks osta uus seade.

Ühes telefonis on kaks operatsioonisüsteemi - saladusteks ja eraeluks. Foto: Bittium

Väliselt on kahe operatsioonisüsteemiga mobiilis üks nii-öelda tavaline, isiklikuks tarbeks Androiditelefoni sisu, teine aga sellest täiesti eraldatud ja omaette äpipoega lihtne Androidi keskkond ühegi liigse ilustuseta. Sellest äpipoest tuleb ka oma turvalised rakendused hankida ja igaüks neist on enne põhjalikult üle kontrollitud.

Kõnesid peetakse nii hääle, video kui tekstina eraldi rakendusega Bittium Secure Call, kus kõik on muidugi krüpteeritud. Lisaks samade telefonide vahel sidepidamisele on olemas ka PC-de tarkvara, et arvutist telefoniga ühendust võtta.

Valitsuste tasemel turvalisus

Soomes toodetud telefoni kõige turvalisemad osad on eraldi kaitstud turvakiibiga, mida pole võimalik lahti murda. Kuid lisaks on seadmes ka palju huvitavat lisatarkvara - näiteks saab selle seadmega analüüsida võrgu turvalisust, kuhu parajasti sisse minnakse. Andmed on krüpteeritud ja kaitsetase peaks olema valitsuste ja suurkorporatsioonide tasemel ehk kõrgeim, mida mobiiltelefonidest praegu tahta.

Nutitelefonis kasutatakse mitmekihilist kaitset, mida toetab tugevdatud Android 10 operatsioonisüsteem. Ühel platvormil saab käivitada kaks täiesti eraldiseisvat operatsioonisüsteemi: konfidentsiaalne ja isiklik. Mõlemad toetavad funktsiooni Multicontainer, mis tekitab veel omakorda ühes operatsioonisüsteemis mitu turvalist isoleeritud tööruumi, milles olevad rakendused ei pääse ligi teistes tööruumides olevatele äppidele ja andmetele.

Märgutuluke ministrile: kui roheline tuli põleb, on kõik kaitstud. Foto: Bittium

Nutitelefoniga võib ka lahingusse minna - põrutus- ja pealtkuulamiskindel

Riistvara on sama, mis Bittiumi eelmisel mudelil, selles osas midagi ei muutunud. Isegi Bittiumi messiboksis pidid esitlejad pidevalt järgi vaatama, kas tegemist on uue kahe operatsioonisüsteemiga mudeliga või vanaga. Korpus vastab nii uuel kui vanal MIL-STD-810G standardile ehk on kergelt kummise kestaga, mis kannatab käe kõrguselt kukkumist betoonile igas asendis, nii nurgaga kui ekraaniga lapiti vastu maad.