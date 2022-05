ROHEPÖÖRE ⟩ USA turg saab elektrikastika Volkswagenilt, aga millal?

Esialgu on veel väga vähe teada, mis juhtuma hakkab. Arusaadavalt on plaanid osa Volkswageni elektrifitseerumisest väga olulisel USA turul. Herbert Deiss, Volkswageni tegevjuht rõhutab Saksa tootja ambitsioone saada USAs oluliseks turuosaliseks. Sõidukid on mõeldud just Põhja-Ameerika turu jaoks ja need kavandatakse vastavalt sealsele maitsele ja soovidele. Ühtlasi tähendab see seda, et Volkswagen taaselustab legendaarse mudeli Scout täiselektrilisena. Esimene prototüüp tuuakse avalikkuse ette järgmisel aastal, aluseks on uus platvorm. Äsja võeti astu otsus, et tootmise algus kavandatakse 2026. aastasse.