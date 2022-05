Cleveron ja DPD toimetasid esimesena Euroopas paki kohale isejuhtiva robotsõidukiga

Cleveron Mobility isejuhtiv robotkuller on elektriline, liikleb sõiduteel, on paindliku kaubamahutavusega ning pakub head alternatiivi linnades fossiilkütusel sõitvatele kaubikutele.

Autonoomsed ja elektri jõul sõitvad robotkullerid muudavad linnad oluliselt keskkonnasõbralikemaks, vähendades süsinikdioksiidi heitmeid ja müra. DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss ütles, et jätkusuutlik tark linnalogistika on ka üks DPD nurgakividest ning elektrikaubikute kasutuselevõtt on juba üks lahendus, mida ettevõte juba rakendab.

«Näeme, et autonoomsete robotkullerite kasutuselevõtt pakiveos on väga oluline järgmine samm keskkonnasõbralike tarneviiside seas. Oleme esimene pakiveofirma Euroopas, kes alustab autonoomse mehitamata kullerrobotiga pakkide kohaletoimetamise teenust avalikus linnaruumis,» ütles Kirss.

Robotkullerid liiklevad autoteedel ja nende tööraadius on ligikaudu 5 kilomeetrit, mille piires on need võimelised pakiveoringe erinevate sihtkohtade vahel tegema. Cleveron Mobility autonoomse robotkulleri platvorm võimaldab kasutada pakiveoks erinevaid pealisrakendusi. See tähendab, et Cleveron Mobility sõidukile saab paigaldada sooja- või külmakonteinerit, pakikappe või erineva mahutavusega konteinereid.