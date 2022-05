Sony legendaarsete kõrvaklappide uus mudel summutab müra kaheksa mikrofoniga

Sony avalikustatud 1000X seeria uusima generatsiooni juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid WH-1000XM5 on saanud uuendatud mürasummutuse. Eelmise põlvkonna selle seeria klapid on varem mitmeid kordi auhinnatud kui maailma parimad mürasummutusega kõrvaklapid.

Kaheksat sisemist mikrofoni juhtivad kaks protsessorit, mis vähendavad väljast kostvat müra eriti just keskmises ja kõrgemas sagedusvahemikus. Samuti tagab automaatne optimeerija, et mürasummutus oleks olenemata ümbrusest alati parim.

WH-1000XM5 kasutab spetsiaalselt disainitud 30 mm kõlarielementi, mis peaks summutust veelgi parandama. See on valmistatud süsinikkiud-komposiitmaterjalist, mis parandab kõrgsageduse alal tundlikkust loomulikuma heli loomiseks. Sony kasutab neis klappides ka kulda sisaldavat pliivaba joodet kvaliteetsema ühenduse tagamiseks.

WH-1000XM5 on ühendatud teiste seadmetega üle Bluetoothi ja korraga on võimalik neid ühendada kahe seadmega. Kui kasutajale tuleb kõne, siis tuvastavad klapid, milliselt seadmelt see pärineb ning ühendab kuulaja automaatselt. Samuti on seadmete vahel võimalik ühendust vahetada ühe nupuvajutusega.