Uued ülipikad haubitsad võivad tulistada täppismürske kasvõi Berliinist Moskvani

USA armeele arendatakse uusi haubitsaid, mida ei pea enam lahingutegevuse lähedale vedama. Tabamisulatus on nii suur, et mürsud võivad lennata kaugele vaenlase tagalasse ning lisaks on haubitsad väga täpsed, kuna laskemoon on varustatud lennu ajal sihtmärgi korrigeerimise sihikute ja navigatsiooniseadmetega.