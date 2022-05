Suur küsimus Helsingi küberturvalisuse konverentsil: kuidas riiklikule küberrünnakule vastata?

Traditsioonilise rünnakuga on lihtsam: kui tank veereb üle piiri, antakse sellele mõne tankitõrjerelvaga vastulöök. Kui aga riiki tabab küberrünnakute laine, elektrivõrk tõrgub selle pärast töötamast ja valitsusasutuste serverid on maha võetud, siis mida teha? Helsingis eelmisel nädalal toimunud esinduslikul küberturvakonverentsil oli see Soome NATO-ga liitumise otsustamise ajal üks oluline küsimus, mis ka liitlastel veel üsna vastamata.