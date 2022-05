Renault müüs osaluse Venemaal Avtovazis, aga võib selle mõne aja pärast tagasi osta

Prantsuse firmale kuulus 67,69 % osalus Avtovazis. Tehingu osaks on võimalus kuue aasta jooksul osalus tagasi osta. Renault Russia müüakse täielikult Moskva linnale. Tehas andis Venemaal tööd enam kui 45 000 inimesele ning tootis lisaks Ladadele Dacia ja Renault’ mudeleid. Renault Grupi tegevjuht Luca de Meo põhjendab tagasiostu võimaluse säilitamist kui «vastutustundlikku valikut oma 45 000 Venemaa töötaja suhtes».

Algselt peatas Renault tootmise Venemaal vaid päev pärast seda, kui Venemaal tungis Ukrainasse, viidates «tootmislogistika» probleemidele. Moskva tehases toodeti Renault Capturit ja Arkanat ning Dacia Dusterit, Loganit ja Sanderot. Märtsis puhkes Renault grupi osas korraks paras segadus, kui prantslased teatasid, et taastavad tootmise Moskva tehases. Päev hiljem oldi sunnitud kiireks kannapöördeks ja teatati, et tootmine Venemaal ikkagi peatatakse. Firma on langenud kõva kriitika alla, samal ajal kui teised kaubamärgid, nagu BMW, Mercedes-Benz ja Volkswagen, peatasid kogu tegevuse Venemaal.