Uuenduskuuri saanud PlayStation Plus toob mängijateni nii Ubisofti hitte kui retroklassikat

Senimaani on PlayStation Plus teenus eksisteerinud eelkõige selleks, et Sony mängumasinate kasutajad saaksid võrgus mitmikmänge mängida. Lisaboonusena jagatakse igakuiselt «tasuta» ära kolm mängu. Peagi liidetakse PS Plus aga teise teenusega.

Kui varasemalt oli PlayStation Now eraldiseisev teenus ning pakkus kasutajatele võimalust Sony ja teiste firmade mänge voogedastuspõhiselt proovida, siis nüüd liidetakse see PS Plusiga. Siiski pole kõik nii lihtne, nagu esmapilgul tunduda võib.

Uus PS Plus on kolmeastmeline, millest igaüks sisaldab erinevaid hüvesid ning küsib kasutajalt erinevat rahasummat. Nendeks kolmeks astmeks on: Essential (8.99 € kuus), Extra (13,99 €) ning Premium (16,99 €).

PlayStation Plus Essential sisaldab sedasama, mida praegune PS Plus – võimalust mängida võrgus ning igakuised tasuta mängud. Extra sisaldab nii Essentialit kui ka toob lauale lisavõimaluse mängida kuni 400 erinevat Sony ja teiste tootjate mänge.

Extra mängude nimekirjast võib leida näiteks sellised PlayStationi hitid nagu «Ghost Of Tsushima Director's Cut», «Days Gone», «Death Stranding», «Demon's Souls» jpt.

Lisaks sisaldab Extra aste ka peagi konsoolidele jõudvat Ubisoft+ teenust, mis annab võimaluse mängida prantslaste teoseid nagu «Assassin's Creed Valhalla», «Far Cry 3 Remastered», «Watch Dogs» jpt.

Uue PS Plus teenuse kõige kallim aste, Premium, sisaldab kõike eelnevat ning võimaldab ka mängida teatud klassikalisi retromänge PS1, PSP ja PS3 pealt. On oluline märkida, et PS3 mänge saab mängida vaid voogedastuspõhiselt (teised mängud on kõik allalaetavad).

Tagatipuks annab Premium ka ligipääsu teatud mängude demoversioonidele. Täpsemalt võimaldab see mänge kaks tundi proovida, peale mida saavad mängijad otsustada, kas kavatsevad teose endale soetada või piisas lühikesest testperioodist.

Esialgu puudutab see Sony enda mänge nagu «Horizon: Forbidden West» ning «Uncharted: Legacy of Thieves Collection». Teiste väljaandjate seast tasuks välja tuua CD Projekt REDi ambitsioonika seiklusmäruli «Cyberpunk 2077».

Täpsem nimekiri kõikidest teenusesse jõudvatest mängudest on leitavad PlayStationi blogist ja Ubisofti kodulehelt.