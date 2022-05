PILDID ⟩ Seda oligarhid ostaksid: päikesetoitel trimaraan võibki jääda meredele tankimata seilama

Päikesepaneelide ja vesinikkütuseelemendiga trimaraan on 40 meetrit pikk ja seda ei saa veel oma käega katsuda, kuid tuntud disainitandem Rob Doyle Design ja Van Geest Design on selle kontseptsiooni valmis teinud , arvestades reaalselt olemasolevaid rohetehnoloogiaid nii suure laeva liigutamiseks maailmamerel.

Tänu sellele, et tegemist on trimaraaniga ehk kolme gondliga jahiga, sai selle sisse ühele tekile ära mahutada korraliku villa suuruse elamise - kokku 783 ruutmeetrit ruume. tegemist on vana Rooma stiilis ruumipaigutusega, kus ühel tasandil on suure aatriumi ümber väiksemad toad.