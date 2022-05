«Kas see oled sina selles videos?» Mitu Facebooki kontot on juba kaaperdatud

Mis juhtub, kui lingile vajutada?

CERT-EE juhataja Tõnu Tammer rõhutas, et teoorias toimib selline rünne enamikes sotsiaalmeediakeskkondades ning ründemeetod ei ole tehniliselt ülemäära keerukas. «Üldiselt ei taha kurjategijad kontode hõivamiseks palju ressursse kulutada. See meetod on odav ja kiire ning toimib nii arvutis kui ka nutiseadmes. Soovitame inimestel alati kasutada kaheastmelist autentimist, aga praegust pettust analüüsides selgus, et kaheastmeline autentimine selle ründemeetodi eest ei kaitse. See tähendab, et parim kaitse on inimeste tähelepanelikkus ja teadlikkus ning lingile mitte vajutamine,» ütles Tammer.