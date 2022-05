Telia TV-d saab nüüd Androidiga telerist vaadata ilma eraldi digiboksita

«Nüüd, mil aktiivsem äpi testimise ja täiustamise periood on läbi, kutsume seda kasutama kõiki, kelle kodus juba on Android TV platvormiga teler või kes plaanivad selle soetada,» lisas Anton.

Telia TV äpp töötab ainult Android TV-ga telerites, mis on varustatud vähemalt Android 8 või uuema versiooniga või vastavas lisaseadmes, näiteks Google Chromecast + Google TV. Android TV platvormi kasutavad mitmed uuemad Sony, Philipsi ja Xiaomi telerid. Samsungi ja LG nutitelerites uus äpp ei tööta, kuna nimetatud tootjad kasutavad oma telerites eraldiseisvaid tarkvaraplatvorme. Samsung kasutab Tizeni ja LG webOS platvormi, millele veel vastavat äppi pole.

Karl Antoni sõnul on ilma igasuguse reklaamita juba ligi 3500 Telia klienti oma Android TV-ga teleris uue Telia TV äpi kasutusele võtnud.

«Telia TV äpi kasutamine on lihtne ning see pakub teleteenuse kasutajale telekanaleid, videolaenutust ning erinevaid sisukeskkondi nagu Go3 Film, HBO ja National Geographic,» ütles Anton.

Eestis on samamoodi digiboksi asendava Andrid TV äpi kasutusele võtnud veel ka Elisa, kes tutvustas seda eelmise aasta augustis ja Apollo TV , mida saab vaadata lisaks Android TV-le ka Samsungi ja LG telerite äppidega.

Mida teha Telia TV äpi käivitamiseks digiboksivabalt?

Kui Android TV-ga teleris on kasutusel Telia internetiühendus ja selle ühenduse omanikul on juba Telia TV teenus varasemalt olemas, seotakse tema Telia TV teenus äpiga automaatselt ja Telia TV käivitub kohe, kui aga mõne teise teenusepakkuja internetiühendus, on vajalik Telia TV teenus ja Telia TV Androidiäpp omavahel siduda.