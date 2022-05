Ujuv robotite linn: Hiina saatis merele isejuhtiva drooniparvede kandja

Meeskonnata laev, mida saab ka kaldalt juhtida, on mõeldud mereteaduslike uuringute ja vaatluste läbiviimiseks. Guangzhous ehitatud veesõiduk teeb sel aastal testsõite ja hakkab tööülesandeid täitma alates järgmisest aastast.

Droonikandja on esimene seda tüüpi alus, millel spetsiaalne avar tekk kümnete mehitamata droonide korraga õhku tõusmiseks. Lisaks saab teele saata ka mehitamata paate või allveelaevu vaatlusseadmetega. Kokku on pardal 50 sünkroonis õhus, merel ja vee all tegutsevat mehitamata sõidukit.