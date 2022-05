Uus lendav mootorratas kihutab 240 kilomeetrit tunnis ja maksab maja hinna

Jetpack Aviation toodab igapäevaselt reaktiivmootoriga «seljakotte», millega saab õhus hõljuda ning mis lisaks hobilendajatele on huvi pakkunud ka sõjaväele. Lendav mootorratas «Speeder» saab samuti mitu versiooni - tsiviilidele ja militaarkasutuseks.

Kuid plaanis on ka nii-öelda kergversioon, mis liigub vaid kuni 96 km/h ja võtab paaki alla 20 liitri kütust - sellega lennates pole tõesti piloodipabereid vaja.

Ekstreemsema ja kiirema mudeliga aga tuleb need siiski teha lisaks masina enda koolitusele. Stardirada pole vaja, lendav tsikkel tõuseb reaktiivmootoritega õhku vertikaalselt nagu droon. Edasi aga saab «eksperimentaalse versiooniga» ehk kiirema mudeliga söösta horisontaalselt kuni 240 km/h.

Lendav mootorratas on mõeldud nii militaarkasutuseks, päästetöödeks ilma juhita kui ka lõbusõiduks.

Lennata soovitab tootja mitte eriti kõrgelt - kuni 300 meetrit maapinnast, kuid mägedes võib lennukõrgus olla ajutiselt suurem. Teoreetiline lagi on 6000 meetrit, kuid kõrgmäestikus saab liikuda vaid kuni 30 meetrit maapinnast. Masin on võimalik panna autonoomselt sõitma ilma juhita, sest üks kasutuse eesmärk lennuvahendil on päästetööd ja näiteks hädaabivarustuse transport.