Robotniiduk leiab muru satelliitnavigatsiooniga

Nimelt tahab enamik praeguseid robotmuruniidukeid, et niidetava ala ümber kaevataks murukamara alla üks traat, mille järgi niiduk teab, kus on platsi piirid. See on tüütu, kuna tuleb hakata mulda sonkima ja mõnikord peab piirdetraadi isegi sillutise alla panema, kui ei taha just väikest rohututtide rivi platsile jätta.