10 korda aeglasem: Venemaa kasutab Hiina protsessorit, kuna lääne omi pole saada ja enda omad veel ei tööta

Inteli ja AMD protsessorite asenduseks, mida vajatakse aina enam lisaks sõjatööstusele ka äris ja serveriteenuste üleval hoidmiseks, on Venemaal vaadatud Hiina firma Zhaoxin toodangu poole. Vaja on just nn x86 arhitektuuriga protsessoreid, sest tarkvara, mida igal pool avalikes teenustes, ärides ja sõjaväes kasutatakse, vajab enamasti seda tüüpi protsessoreid. Kõik PC-d ja suur osa serveritest on sellise arhitektuuriga protsessoritele üles ehitatud, mida aga pakuvad Intel ja AMD.