NATO katsetab Rooma metroos uut süsteemi peidetud lõhkeainete ja relvade avastamiseks

NATO on viimase kolme kuu jooksul pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse keskendunud just Euroopa julgeolekule. See on üks alliansi mittesõjalise fookusega teadusuuringute suundi, millega praegu aktiivselt tegeletakse.

NATO peasekretäri abi julgeolekuprobleemide alal David van Weel ütles, et tehnoloogial, mis on vähem invasiivne ja täpsem, kui juhuslikud otsingud, võib olla käegakatsutav mõju turvalisusele.

Rooma äärelinnas asuvas metroojaamas jälgiti koridoris spetsiaalselt ettevalmistatud inimesi, kelle kohta näitasid suured ekraanid radari- ja lasersüsteemide loodud värvilisi pilte. NATO programmi «Teadus rahu ja julgeoleku nimel» juht Deniz Beten lisas, et Dexter on praegu veel lihtsalt prototüüp ja selle arendamine jätkub.

«Loodame, et ühe või kahe aasta pärast suudame me toota sellist süsteemi massiliselt metroodes, lennujaamades või muudes avalikes kohtades kasutamiseks,» lisas ta.

Mis on Dexter?

Dexter (Detection of EXplosives and firearms to counter TERrorism) integreerib erinevaid anduri- ja tarkvaratehnoloogiaid, et pakkuda reaalajas andmeid politseile või turvameestele, kes jälgivad reisijaid avalikus ruumis liitreaalsuse rpillidega.

Mööduvate reisijate jaoks mõeldud radarisüsteem toodab kõrge eraldusvõimega 2D- ja 3D-kujutisi, mis tõstavad relvad punaselt esile, samas kui teine ​​laserit kasutav süsteem suudab tuvastada lõhkeainete jälgi.

Seejärel töötleb tarkvara mõlema anduri väljundit ja politseiniku kantavatele nutikatele prillidele saadetakse kiiresti hoiatus koos kujutisega.

Nii jõuab turvatöötaja või politseinik kahtlusaluseni jõuda, kui ta on veel andurite läheduses.

Viimase kuu katsetuste jooksul on need kaks süsteemi suutnud sajaprotsendiliselt tuvastada inimesi, kelle kehal on lõhkeaine jälgi või kes kannavad peidetud relvi. Katsed suurematel rahvahulkadel andsid tulemuseks avastamise määra üle 99 protsendi.

Allikas: NATO