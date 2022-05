Eestis kasutab 5G telefoni ligi sada tuhat inimest

«Kahe viimase kuu arvestuses ulatub 5G telefonide osakaal aga juba 80 protsendini kõigist meie poolt müüdud telefonidest. Ühest küljest näitab see, et inimesed otsivad uut telefoni soetades tulevikukindlust ning soovivad olla valmis uue mobiilsidetehnoloogia kasutuselevõtuks. Teisalt suureneb pidevalt pakutavate 5G telefonide hulk,» selgitas Viilmann.

Kasutajatele tähendab 5G telefonide tulek kiiremat andmesideühendust ja enim on see tuntav selliste viite suhtes kriitiliste funktsioonide kasutamisel, nagu näiteks mängude mängimine või otseülekannete edastamine.

Telia erakliendiüksuse juhi kinnitusel on 5G-st saamas ja osaliselt juba saanud tänapäeva telefonide standard ning seda mitte pelgalt tippmudelite, vaid ka soodsama keskklassi mudelite seas, mis on 5G toonud pea kõigile kättesaadavasse ulatusse. Soodsaimate 5G toega nutitelefonide hinnad algavad vähem kui 200 eurost.

«Telia 5G võrk on olnud meie klientidele avatud enam kui poolteist aastat, kuid juba enne võrgu avamist käis meil tihe koostöö erinevate tootjatega selle nimel, et nende uued 5G telefonid oskaks meie võrgus toimida. See on olnud suur ja järjepidev töö ning täna leiab meie kaubavalikust ca poolsada erinevat 5G telefoni mudelit. Tootjatest on esindatud Apple, Samsung, Sony, OnePlus, Xiaomi ja Nokia,» lisas Viilmann.