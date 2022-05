Sedapuhku on siiski tegu kunstipommiga. HOP-galeriis, kohe Vene saatkonna kaameratega valvatud Hobusepea tänavapoolse tiiva all on galeriisse kokku seatud näitus kiipidest, kivist ja klaasist tegelastest ning muudest objektidest. See kõik on väga märgiline: ühtpidi on kriisiks ju kujunemas ka see asjaolu, et kiibita ja algoritmideta asju me ümber enam väga polegi.